Rapiñan tras volcar tráiler en la Curva del Diablo

Un tráiler cargado de galletas que procedía del centro del país con destino a la frontera con Guatemala, volcó en la peligrosa Curva del Diablo. Bastaron unos minutos para que decenas de personas acudieran a saquear parte del producto.

Elementos de las fuerzas policíacas federales, estatales y municipales tuvieron que rodear la unidad volcada para impedir que continuara la rapiña, iniciándose a la vez las investigaciones relacionadas con el percance.

Se trataba de un tractocamión con caja seca, el cual era conducido por Héctor “N”, quien a pesar de lo aparatoso del percance resultó solo con golpes menores y crisis nerviosa, sin necesidad de ser trasladado a un hospital, aunque fue revisado por paramédicos de Protección Civil (PC).

Fue la mañana del pasado miércoles cuando la unidad se desplazaba del libramiento de Huixtla al entroncar con la carretera Costera, en la Curva del Diablo, el chofer pierde el control y termina volcado.

Conductores de vehículos que pasaban por el lugar al percatarse dieron aviso a las autoridades.

Robo de mercancía

Sin embargo, decenas de personas en motocicletas, triciclos, caminando o en vehículos llegaron y empezaron a robarse la mercancía.

Autoridades

Ante ello, elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos, policías estatales y municipales acordonaron la zona y con las unidades oficiales bloquearon el tráiler volcado para evitar que siguieran con la rapiña.

Finalmente, las autoridades competentes pidieron la intervención de grúas para el levantamiento de la unidad accidentada y ser trasladada a un corralón oficial.