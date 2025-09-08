Realizan búsqueda de joven arrastrado por el río

Familiares, voluntarios y elementos del Cuerpo de Bomberos, corporaciones policíacas y de Protección Civil (PC) de Tapachula, participan en un operativo de búsqueda de un joven que fue arrastrado por la corriente del río Cuscusate.

Se resbaló

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado durante un fuerte aguacero que provocó la subida rápida del afluente, por lo que una persona del sexo masculino, que fue identificada con el nombre de Juan Diego “N” (26 años), al parecer resbaló desde el puente hacia el agua, sin que pudiera salir.

Sus familiares de inmediato dieron aviso al 9-1-1, así que elementos de las corporaciones policíacas estatales y municipal, bomberos y personal de PC se constituyeron al lugar y se sumaron a la búsqueda, sin que hasta la tarde del domingo sea localizado.

Este afluente conecta con el río Cahoacán, por lo que, suponen, sería arrastrado varios kilómetros de distancia desde el sitio en donde ocurrió el incidente.

Se dijo que lo difícil del camino ha complicado la búsqueda, así que ya se están utilizando drones para poder localizarlo desde el aire.

El joven habría caído al río debido a que se resbaló al pasar por el puente conocido como El Aguinal.