Rebase temerario: cinco estudiantes lesionados

Un rebase peligroso provocó un aparatoso choque entre dos automovilistas durante la mañana del lunes en el municipio de Comitán, que dejó cuantiosos daños materiales y cinco universitarios policontundidos, lo que movilizó a paramédicos y agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender la emergencia.

Fue sobre la carretera al Polideportivo, entre el rastro municipal y la ranchería Chichimá 27 de Junio, al sur oriente de la ciudad, en donde se registró el accidente alrededor de las 08:00 horas.

Maniobra imprudente

El percance se dio cuando los dos vehículos involucrados —un Chevrolet Chevy de color azul y un Volkswagen Gol de color rojo, en el cual viajaban cinco jóvenes— se dirigían al Tecnológico de Comitán.

Sin embargo, la conductora del automóvil compacto, que iba por delante, hizo una maniobra hacia la izquierda para incorporarse a una de las calles de la ranchería, pero al mismo tiempo la otra unidad pretendió rebasar imprudentemente y provocó el impacto.

El Gol terminó fuera de la cinta asfáltica y se incrustó contra un señalamiento que da la bienvenida a la ranchería, lo cual dejó a sus ocupantes con múltiples contusiones. Vecinos reportaron el percance al número de emergencias 911.

Sin heridos graves

Al lugar de inmediato llegó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos valoraran a los estudiantes; después de brindarles los primeros auxilios, determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva se presentaron para tomar conocimiento del accidente, realizar los peritajes y mediar entre los involucrados para convenir el pago de daños para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.