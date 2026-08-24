Recolector de basura es atacado con arma blanca

Luego de ser atacado presuntamente con un arma blanca, un hombre dedicado a la recolección de basura resultó lesionado en las inmediaciones del Mercadito número 2, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando de acuerdo con versiones recabadas en el lugar el trabajador se encontraba en las afueras del centro de abasto y fue sorprendido por un sujeto.

Tras cometer la agresión, el presunto responsable huyó del sitio y se internó entre las calles de la zona, por lo que comerciantes y testigos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones de seguridad.

Minutos después, elementos de seguridad acudieron al sector para tratar de localizar al individuo; sin embargo, pese a los recorridos realizados en los alrededores no fue posible ubicarlo.

Sangrado profuso

Paramédicos de Protección Civil (PC) brindaron atención prehospitalaria al empleado de limpia, quien presentaba una laceración en el rostro en el lado izquierdo, la cual tenía un sangrado profuso.

Debido a esto, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital de la ciudad en donde quedó bajo atención médica.

El incidente generó preocupación entre locatarios y personas que se encontraban en las inmediaciones del mercado, quienes solicitaron mayor vigilancia en este sector de la ciudad.

Comerciantes también plantearon la posibilidad de revisar las cámaras de videovigilancia instaladas en las calles cercanas al centro de abasto, así como en barrios y colonias de la zona norte, con la finalidad de obtener imágenes que permitan identificar al presunto agresor y establecer hacia dónde se fugó.

Hasta el momento no se ha informado sobre alguna persona detenida relacionada con estos hechos. Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades conforme a la ley.