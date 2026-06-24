Recuperan camioneta reportada como robada

Una camioneta de carga que había sido reportada como robada durante la noche del lunes fue recuperada el martes por la mañana por las autoridades, luego de ser localizada en la cabecera municipal de Ocosingo.

Se trataba de una camioneta Nissan Estaquitas cuyo conductor denunció haber sido víctima de un presunto asalto cuando circulaba sobre la carretera Ocosingo-Altamirano, a la altura de la comunidad Colegiales.

Atraco

De acuerdo con el reporte inicial, varios sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo de color blanco le habrían cerrado el paso para posteriormente obligarlo a descender de la unidad y apoderarse del vehículo antes de darse a la fuga.

Tras conocerse los hechos, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda y seguimiento. La mañana del martes, la camioneta fue encontrada abandonada en las inmediaciones del barrio Betania, cerca del mercado nuevo La Selva.

Pesquisas

Elementos de seguridad acudieron al sitio para asegurar la unidad y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, el vehículo quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las pesquisas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los presuntos responsables.