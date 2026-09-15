Recuperan cuerpo tras accidente de lancha

Después de varias horas de búsqueda, pescadores y personal de Protección Civil lograron localizar y recuperar el cuerpo de Edwin “N” (41 años), quien permanecía desaparecido tras el accidente de una embarcación ocurrido en el sistema lagunar de Catazajá.

Las labores de búsqueda se reanudaron desde aproximadamente las 05:00 horas del lunes, cuando brigadas integradas por elementos de la Secretaría de Protección Civil, policías y habitantes de la zona se desplegaron por distintos puntos del complejo acuático para continuar con la localización del hombre.

Hallazgo

Fue un grupo de pescadores de la comunidad Paraíso el que finalmente realizó el avistamiento del cadáver y dio aviso a las autoridades.

Tras recibir el reporte, los cuerpos de emergencia se presentaron hasta el punto señalado para poner en marcha el protocolo correspondiente para la recuperación y traslado de los restos mortales.

Con apoyo de los propios pescadores, los elementos de las corporaciones llevaron a cabo las maniobras necesarias para sacar el cuerpo del agua y transportarlo hasta un sitio seguro, donde posteriormente se efectuaron los procedimientos necesarios.

La persona localizada fue identificada como Edwin “N” (41 años), originario de la cabecera municipal de Catazajá.

Antecedentes

El hombre había sido reportado como desaparecido luego de que la embarcación en la que se desplazaba sufriera un accidente dentro del sistema lagunar, el domingo por la mañana, cuando daban un paseo en la lancha y esta de pronto volcó presuntamente por las rachas de viento.

Familiares y amigos de Edwin expresaron su agradecimiento a los pescadores, personal de Protección Civil, policías y demás ciudadanos que participaron en las labores de búsqueda y localización, las cuales permitieron finalmente hallar al cadáver.