Recuperan cuerpo tras operativo en profundo cenote

Un operativo de alta montaña y rescate vertical fue desplegado por el Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, estación Ocosingo, en la localidad La Mendoza en el municipio de Las Margaritas, donde lograron la recuperación de un cuerpo al interior de un cenote.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se derivó de un accidente vehicular que provocó la caída de una persona, quedando el cuerpo a una profundidad aproximada de 20 metros bajo el nivel del agua.

Difícil rescate

Ante la complejidad del terreno, los rescatistas implementaron técnicas especializadas de descenso y ascenso mediante sistemas de cuerdas, poleas y bloqueadores. Esto permitió acceder al fondo del cenote y posteriormente realizar la extracción hacia la superficie.

Durante las maniobras, se contó con la participación de un buzo especialista proveniente de Comitán de Domínguez, quien llevó a cabo las labores subacuáticas fundamentales para localizar, liberar y asegurar el cuerpo.

Asimismo, habitantes de la comunidad de La Mendoza colaboraron de forma activa en las labores, apoyando en la logística y facilitando las condiciones para el desarrollo del operativo.

Después de varias horas de trabajo coordinado, el cadáver fue recuperado con éxito y entregado a sus familiares, conforme a los protocolos.

Autoridades destacaron que la coordinación entre bomberos, especialistas y ciudadanía fue clave para enfrentar este escenario de alta dificultad y lograr un resultado positivo.