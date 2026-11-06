Recuperan motocicleta reportada como robada

La colaboración entre ciudadanos permitió localizar una motocicleta que había sido reportada como robada en las inmediaciones del mercado público Guadalupe, en el municipio de Palenque.

Tras el aviso, elementos policiacos acudieron al sitio donde fue encontrada la unidad y procedieron a recuperarla.

Hallazgo

De acuerdo con la información recabada, el vehículo habría sido sustraído por personas desconocidas en la zona comercial del mercado.

La alerta comenzó a circular entre particulares a través de redes sociales, lo que permitió que otros ciudadanos estuvieran pendientes de su posible ubicación.

Posteriormente, la motocicleta fue encontrada abandonada sobre el periférico Norte, a la altura de la escuela secundaria técnica. Luego de recibir el reporte, uniformados se trasladaron al lugar y verificaron que se trataba de la unidad señalada como robada.

Por ello, fue puesta bajo resguardo de las autoridades para continuar con los procedimientos correspondientes y facilitar su eventual devolución a quien acredite la propiedad.

Este caso se suma a los reportes de robo de motocicletas registrados en distintos sectores de Palenque, situación que ha generado preocupación entre propietarios y usuarios de este tipo de vehículos.

Ante esto, las autoridades exhortaron a las personas afectadas a presentar las denuncias formales ya que estos procedimientos permiten integrar las carpetas de investigación y aportar elementos para identificar a los posibles responsables.

Las indagatorias continúan para esclarecer la sustracción de la motocicleta y determinar si existe alguna relación con otros casos reportados en la ciudad.