Recuperan tráiler robado y agarran a diez implicados

Mediante un operativo interinstitucional fue recuperado un tractocamión cargado de maíz en el ejido La Libertad del municipio fronterizo de Suchiate, en donde lograron la detención de diez presuntos involucrados en los hechos, entre ellos tres menores de edad.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que derivado de un reporte al C5 Escudo Pakal por la “no localización” del tráiler, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, se desplegó un operativo que permitió ubicar la unidad.

Asegurados

Durante las acciones fueron detenidos Walter “N”, Oliver “N”, Camino “N”, Roger “N”, Aristeo “N”, Fredy “N” y Víctor “N”, así como tres menores de identidad reservada.

Además, en fueron asegurados otros tres tractocamiones, tres motocicletas y un vehículo tipo Sedán.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente que determinará su situación jurídica.

Mientras que en el caso de los adolescentes, se indicó que “se actuó conforme a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento el interés superior del menor”.