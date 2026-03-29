Refuerzan seguridad en la Región Sierra

La Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal llevó a cabo operativos Cero Impunidad en los municipios de Frontera Comalapa, Bejucal de Ocampo, El Porvenir, Chicomuselo y Motozintla, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM).

Operativos en municipios

Como parte de las acciones, en Frontera Comalapa el grupo interinstitucional realizó recorridos preventivos y disuasivos en las colonias y ejidos San José Montenegro, Paso Hondo, Santa Rita, Verapaz, Nuevo México, Las Canoitas, Ciudad Cuauhtémoc, El Jocote.

Asimismo, Las Almendras, Sabinalito, 20 de Mayo, Santa Teresa Llano Grande, Potrerillos y Las Champas. Además, recorrió pie-tierra el puerto fronterizo Las Champas-La Mesilla y Los Carriles.

En Bejucal de Ocampo, los elementos vigilaron los barrios Centro, El Pino, Nueva Libertad, Altamirano y Buenavista, así como el ejido Las Tablas.

Además, instalaron un punto de inspección en el tramo carretero Bejucal-Las Tablas, donde se aplicaron dos infracciones por parte de la Guardia Estatal Vial Preventiva, se inspeccionaron 25 vehículos y 10 motocicletas, y se retiró el polarizado a tres unidades.

En El Porvenir, los efectivos patrullaron los barrios Centro, Parque Ecológico, Los Pérez, San Vicente, Los Encinos, Pinosol, Las Nubes, El Coro, Las Pilas, Male, Miravalle, Nueva Esperanza, Canadá, Las Flores y El Mojón.

En Chicomuselo recorrieron los barrios Centro, Santa Cecilia, Cruz Grande, Nuevo, El Edén, El Cerecillo, Tejería, La Junta y Las Viviendas.

De igual manera, se estableció un punto de inspección en la entrada del municipio, en el que se revisaron 25 vehículos y 18 motocicletas, se retiró el polarizado a dos unidades y se proporcionó apoyo a un vehículo con falla mecánica, mediante el programa Tu Ángel Guardián.

Por último, en la cabecera municipal de Motozintla se inspeccionaron los barrios El Cerezo, La Unión, Laureles, Xelajú Grande y Chico, Rivera Hidalgo, Reforma, Centro, San Caralampio y Emiliano Zapata.

Se instaló un punto de revisión e inspección en el lugar conocido como Puente de la Prepa, en el cual se revisaron 65 vehículos y 25 motocicletas, obteniendo como resultado cuatro infracciones por parte de Vialidad Municipal y cinco por parte de la Guardia Estatal Vial Preventiva; además se aseguraron 13 motocicletas.