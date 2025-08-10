Remolque se desengancha y cae en un barranco

El remolque con caja seca de un tractocamión doble articulado, que transportaba envases vacíos de cerveza, se desenganchó cuando circulaba sobre el tramo Tzimol-Pujiltic y volcó.

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia y provocó el cierre de la vía de comunicación por al menos dos horas.

Fue alrededor de las 17:30 horas que se dio el accidente en la carretera estatal que conduce a la presa La Angostura, a la altura del kilómetro 15, en la Curva de la Tortuga.

La pesada unidad Freightliner circulaba en un tramo sinuoso y angosto, por lo que al llegar a la curva cerrada el chofer perdió el control del segundo remolque, el cual acabó por desengancharse del dolly, salió de la vía y se desbarrancó.

La caja seca del tráiler quedó recostada sobre el lado derecho, dejando esparcidas cientos de cajas con envases vacíos de cerveza entre los matorrales; en tanto, el tractocamión y el primer remolque estaban varados sobre la vía de comunicación. El saldo fue de solamente daños materiales.

El tránsito vial en la carretera se vio interrumpido durante al menos dos horas, en lo que llevaban a cabo las labores de remoción. Los agentes de la Guardia Vial Estatal arribaron para tomar conocimiento y realizar los peritajes correspondientes.

Después ordenaron a los trabajadores del servicio de grúas que hicieran las maniobras necesarias para el rescate de la pesada unidad y remolcarla al corralón en turno, para deslindar responsabilidades en las próximas horas.