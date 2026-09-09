Repartidor de agua daña portezuela de colectivo

Un choque provocó caos vial al mediodía de ayer en el bulevar de Comitán, incidente que involucró a un repartidor de garrafones de agua y a un transporte público en modalidad de colectivo, lo que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento.

Fue en el carril de sur a norte en donde ocurrió el percance en el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 12.ª y 13.ª calle Sur.

Pretendió incorporarse

El accidente de tránsito sucedió cuando el chofer de un vehículo que distribuye agua en garrafón, el cual se encontraba estacionado a un costado de la vía de comunicación, pretendió incorporarse al flujo vehicular.

Sin embargo, lo hizo con falta de precaución y esto provocó que terminara colisionando contra un colectivo de la ruta 2202 Chichimá-Cuartel Militar, dañando la portezuela de la unidad de la marca Toyota Hiace.

El impacto solo dejó daños materiales y no hubo reporte de lesionados, causando congestionamiento vial y tráfico lento, así que automovilistas reportaron el percance al número de emergencias 9-1-1.

Fueron agentes de Tránsito Municipal los que llegaron para atender el llamado, brindar apoyo vial y mediar entre los involucrados para que dialogaran, en busca de acordar el pago de daños para así deslindar responsabilidades al momento y liberar la circulación.