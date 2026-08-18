Repartidor de tortillas se estampa

Tendido sobre la carretera, con diversas lesiones, quedó un motociclista, su unidad y decenas de kilos de tortilla que llevaba para repartir, al estamparse contra un vehículo propiedad de una empresa gasera, esto en Tapachula.

El percance ocurrió sobre el bulevar Akishino, en el cruce de la calle Independencia y avenida Solidaridad, al sur de la ciudad, el cual también dejó considerables daños materiales.

Accidente

Se dijo que un motorrepartidor de tortillas a domicilio se desplazaba en una Honda de color blanco, que se estampó contra un automóvil Renault Kwid de la empresa Zeta Gas.

Otros automovilistas que circulaban por la zona al percatarse pidieron la presencia de los servicios de emergencia, siendo paramédicos de Protección Civil quienes acudieron para auxiliar al motorista y tras una valoración lo trasladaron al hospital regional.

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo de iniciar con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar la forma en como ocurrió el percance.

Cerca hay cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a esclarecer los hechos.