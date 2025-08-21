Repartidor se estrella contra parabrisas de taxi

Con múltiples lesiones en sus extremidades terminó un joven motociclista de reparto luego de estrellarse contra el parabrisas de un transporte público en modalidad de taxi, esto en la colonia Linda Vista Shanká de la ciudad capital.

El percance fue registrado alrededor de las 13:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la avenida 10 de Octubre, entre las calles 3 de Mayo y 1º de Mayo.

“Trancazo” en parabrisas

Ahí se informó que un motociclista se pasó la preferencia y terminó colisionando contra un taxi.

Debido a la fuerte colisión el sujeto se impactó contra el parabrisas de la unidad del ruletero.

Al lugar se movilizaron paramédicos voluntarios, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras su valoración se indicó que la persona no ameritaba ser llevada a un nosocomio, pues las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas , mismas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.