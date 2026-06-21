Repartidor termina con posible fractura

Un motociclista resultó lesionado durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la 3.ª Sur y 13.ª Oriente del barrio Tzocotumbak, en la capital chiapaneca.

El hecho fue registrado alrededor de las 16:20 horas. Policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron a la dirección mencionada, ahí se informó que un automovilista y un motorrepartidor protagonizaron una fuerte colisión.

Del impacto, el motorista salió proyectado y cayó al pavimento, por lo cual resultó con múltiples lesiones en las piernas. Agentes viales pidieron el apoyo de una unidad de socorro y en minutos arribó una cuadrilla de paramédicos.

Estos le brindaron los primeros auxilios y después de valorarlo determinaron que tenía una probable fractura, así que posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades siniestradas y remitirlas finalmente al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad.