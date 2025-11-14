Repartidores detienen a dos ladrones armados

Dos sujetos armados fueron detenidos por un grupo de motorrepartidores luego de que despojaran con lujo de violencia a uno de sus compañeros de su motocicleta en calles de la colonia Potinaspak, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El hecho generó una intensa movilización ciudadana y posteriormente policiaca.

Según información recabada en el sitio, la víctima había acudido a entregar un pedido cuando fue interceptado por dos individuos que portaban armas hechizas, conocidas como “chimbas”.

Los agresores lo amagaron y se apropiaron de su vehículo, por lo que el joven repartidor buscó refugio en una ferretería cercana y, una vez a salvo, solicitó auxilio al 911.

Sin embargo, antes del arribo de las corporaciones policiacas, fueron sus propios compañeros quienes organizaron una búsqueda inmediata, difundiendo la ubicación aproximada de los presuntos responsables a través de grupos de mensajería.

Improvisan operativo

En cuestión de minutos, varios motorrepartidores se concentraron en la zona y comenzaron un operativo improvisado para dar con los responsables.

Tras recorrer varias calles, localizaron una vivienda donde los individuos se ocultaban junto con la motocicleta robada.

Además del vehículo, había otros objetos presuntamente relacionados con hechos delictivos, los cuales quedaron más tarde bajo resguardo de las autoridades.

Al ser descubiertos, los dos sujetos intentaron huir, pero fueron alcanzados y sometidos por los repartidores que les propinaron una golpiza antes de la intervención policial. Elementos de seguridad pública arribaron al punto, aseguraron a los sujetos y evitaron que la situación fuera más violenta.

Ambos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras que la motocicleta recuperada fue devuelta a su propietario.