Reportan accidentes nocturnos; dos heridos

Dos personas quedaron lesionadas durante las últimas horas de la noche del lunes al registrarse dos accidentes en diferentes horarios en el municipio de Comitán, lo que hizo que los cuerpos de socorro atendieran las emergencias.

Primera colisión

El primer choque ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas en la avenida Belisario Domínguez, en la colonia Valle Balún Canán, al sur poniente de la ciudad.

En este se vieron involucradas las unidades Honda Civic y Nissan March, cuando uno de los conductores no respetó los señalamientos viales y se pasó la preferencia vial, provocando la colisión que dejó al segundo vehículo sobre la acera peatonal.

En el percance un menor de edad resultó contusionado, quien fue alcanzado cuando se encontraba a un costado de la banqueta, así que recibió los primeros auxilios de los paramédicos de Protección Civil que llegaron al lugar.

Otro choque

El segundo incidente se dio sobre el bulevar Paseo de la Federación, entre 29.ª y 30.ª calle Sur, sobre el carril de sur a norte.

Un motociclista que circulaba sobre la vía de comunicación perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y se estampó contra la base de una luminaria, dejándolo con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital regional por paramédicos de Protección Civil Municipal.

En estos accidentes llegaron agentes de Tránsito y Vialidad, así como de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras, para tomar conocimiento, deslindar responsabilidades y llevar a cabo los peritajes necesarios.