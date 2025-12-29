Reportan deceso de fémina; su esposo fue arrestado

El cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino fue encontrado en el interior de una vivienda en la colonia San Román, ubicada al poniente del municipio de Tapachula, motivo por el cual su esposo fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP).

Ante el reporte acudieron elementos de las corporaciones policiacas que corroboraron el hecho, ocurrido la mañana del domingo.

Natalia “N” (26 años) tenía su domicilio en la calle San Román y presuntamente por la noche escucharon gritos, aunque también se dijo que se encontraba enferma.

Cuando los vecinos la fueron a ver ya no contaba con signos vitales, así que dieron aviso a las autoridades que se presentaron para iniciar las investigaciones y el levantamiento de indicios.

Corroboran muerte

Al momento en que ingresaron, los elementos policiacos corroboraron que la mujer había fallecido, por lo cual el lugar fue acordonado.

Ante ello personal de Servicios Periciales procedió a iniciar las pesquisas y llevaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley que permitirá determinar las causas del deceso.

Se dijo que el cónyuge fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa para que rinda su declaración, deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica. La mujer dejó en la orfandad a una niña.

Fue iniciada una carpeta de investigación correspondiente por el delito de feminicidio.