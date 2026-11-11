Reportan deceso en centro de rehabilitación

La muerte de un hombre al interior del centro de rehabilitación Nuevo Renacer, en el municipio de Reforma, derivó en una investigación por presunto homicidio y la detención de tres personas.

Los hechos se registraron cuando uno de los internos del establecimiento fue reportado sin vida. Tras recibir el aviso, elementos policiacos acudieron al inmueble y confirmaron el fallecimiento de Ángel “N”.

Posteriormente, el Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó las diligencias. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Semefo, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Detenidos

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación Ministerial aseguraron a José “N”, Ramón “N” y Cristian “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades.

Los familiares y amigos inconformes con el arresto, con pancartas, exigieron justicia y pidieron que sus allegados sean liberados, al considerar que no son responsables del deceso.

De acuerdo con los manifestantes, los individuos se encontraban en el anexo cuando fueron aprehendidos y, según su versión, inicialmente se les habría requerido para declarar sobre lo ocurrido.

Por otra parte, se reportó que varios internos abandonaron el centro de rehabilitación después de lo sucedido, presuntamente por temor a verse involucrados en las pesquisas.

Asimismo, el encargado del establecimiento no habría sido localizado hasta el momento.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar cómo ocurrió la muerte de Ángel “N”.