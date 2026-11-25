Una fuerte movilización policial se registró en la colonia Pedregal San Ángel, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo, luego de que se reportara a través de los números de emergencias detonaciones por arma de fuego.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 00:57 horas, por lo que elementos policiales municipales se movilizaron a la 1a. Oriente, esquina con la calle Encino, justamente a una cuadra del centro nocturno 40 Grados.

Calibres

Al constituirse, se informó que había al menos 13 cartuchos percutidos, aparentemente calibre .9 milímetros y un cargador de arma larga abastecido.

Ante esta situación, la zona fue inmediatamente acordonada en espera de la presencia del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Al dar las 03:20 horas, las autoridades terminaron de realizar las diligencias correspondientes y agregaron que no se había confirmado personas lesionadas ni tampoco indicios de manchas hemáticas en la escena.