Reportan dos choques; uno fue por corte de circulación

Con pérdidas materiales y un motociclista policontundido se saldaron dos accidentes que ocurrieron durante el fin de semana en el municipio de Comitán. Fueron causados por falta de precaución, lo que movilizó a paramédicos y agentes viales para atender las emergencias.

A las 20:15 horas se registró el primer incidente en el kilómetro 2+500 de la carretera a Las Margaritas, sobre el bulevar Juan Sabines, en la ranchería Cash, ubicada al oriente de la ciudad.

Hizo corte de circulación

El percance ocurrió debido a que el conductor de una camioneta Volkswagen Tiguan de color negro circulaba rumbo al oriente, sin embargo, pretendió retornar y al realizar la maniobra no se percató de la circulación vehicular.

Fue en ese momento que un motociclista que se dirigía al oriente acabó estrellándose en la parte lateral izquierda de la unidad automotriz, resultando herido; tuvo que ser atendido minutos después por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Se impacta contra taxi

Una hora después se dio el segundo percance de la noche, que sucedió sobre la 11.ª calle Sur y 10.ª avenida Poniente, frente a las instalaciones de la feria.

La conductora de un Vocho de color blanco transitaba al poniente e intentó incorporarse a la avenida para dirigirse hacia el norte, pero al realizar la mala maniobra perdió el control del volante.

Lo anterior hizo que terminara colisionando contra un taxi con número económico 0801, el cual se encontraba esperando que le cedieran el paso para continuar su recorrido.

En ambos percances se presentaron los agentes de la Guardia Vial Preventiva y de Tránsito y Vialidad Municipal, para atender los percances y realizar los peritajes necesarios a fin de deslindar responsabilidades.