Reportan dos colisiones en menos de una hora

Dos choques ocurrieron en el mismo lugar en un lapso de menos de una hora, en uno de los cuales estuvo involucrado una unidad del transporte público, aunque por fortuna en ambos solo hubo daños materiales, esto en el municipio de Tapachula.

Fue en la esquina de la 6.ª avenida Sur y 12.ª calle Poniente, en el centro de la ciudad, donde ocurrieron los percances.

Primer incidente

Se dio a conocer que el conductor un vehículo Nissan con caja seca, color rojo con blanco, que se desplazaba de sur a norte, no respetó el programa UnoXUno, impactando a una hatchback Chevrolet Aveo de color celeste.

Ante el fuerte choque, la persona que manejaba la primera unidad perdió el control del volante y terminó estrellándose contra el muro de contención de una casa.

Otro más

Más tarde en este mismo lugar, mientras las autoridades atendían el anterior accidente, ocurrió otro choque que fue protagonizado por una combi de transporte público de la ruta Libertad-El Caren-Cobach-Centro, que se estampó contra una camioneta SUV Honda de color guinda.

Se dijo que en este caso los conductores decidieron llegar a un arreglo, evitando así ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

En los dos percances tomaron conocimiento agentes de la Guardia Estatal de Vialidad, quienes establecieron que no hubo personas lesionadas.