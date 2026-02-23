Reportan dos incendios en la capital chiapaneca

Dos hechos de alto impacto movilizaron a las corporaciones policiacas en Tuxtla Gutiérrez: un incendio provocado en una tienda Oxxo en la colonia Colinas del Oriente y la quema de un vehículo sobre el libramiento Norte, a la altura de la colonia Albania Baja, lo que activó un despliegue de seguridad por tierra y aire en la capital chiapaneca.

Primer siniestro

El primer incidente ocurrió sobre la calle Hechos No Palabras, en la colonia Colinas del Oriente, donde un grupo de sujetos arribó a una tienda de conveniencia Oxxo y prendió fuego al inmueble.

El siniestro dejó daños materiales; no se reportaron personas lesionadas ni tampoco privadas de su libertad de manera ilegal.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad pública municipales y estatales se movilizaron a la zona para acordonar el área. Personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Segundo incidente

Minutos después, el sistema del C5 emitió una alerta por el incendio de un automóvil sobre el libramiento Norte, a la altura de la colonia Albania Baja y sobre el carril de alta velocidad de poniente a oriente. En el sitio, un vehículo con placas de Tamaulipas fue consumido por el fuego.

De manera extraoficial comentaron en el lugar que dos personas, las cuales viajaban en la unidad, habrían provocado el siniestro y posteriormente huyeron hacia un domicilio en la colonia Albania Alta. Hasta el momento no se ha confirmado.

Ante ello, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar las llamas, mientras fuerzas estatales y municipales desplegaron un operativo en la zona.

Además, se activaron recorridos de vigilancia vía terrestre y aérea, con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que sobrevoló distintos puntos de la ciudad.

Autoridades mantienen presencia en ambos sectores y continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil confirmado de los ataques.

Los incidentes han generado tensión en distintos puntos de la capital, donde se reforzó la vigilancia preventiva.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar noticias falsas, mientras avanzan las diligencias, así como evitar salir, esto ante el código rojo que hasta el cierre de la edición se mantenía a nivel nacional.