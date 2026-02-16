Reportan feminicidio dentro de domicilio

Una joven mujer fue asesinada en el interior de su domicilio en la colonia Aviación, ubicada al sur-poniente de Tapachula, cuando muchas personas todavía celebraban el Día del Amor y la Amistad.

Fue en una vivienda de la calle Hélice y Aviacsa en donde ocurrió el hecho, lo cual consternó a los familiares de la víctima, amigos y vecinos.

La mataron de una cuchillada

Ante el reporte de que había una persona herida, acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas y paramédicos, quienes al ingresar encontraron a una joven de 19 años de edad, quien presuntamente presentaba una herida causada con un arma blanca.

La lesión estaba a la altura del abdomen. Cuando le brindaban los primeros auxilios determinaron que ya no contaba con signos vitales.

La hoy occisa fue identificada como Karima “N”, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley, abriéndose la carpeta de investigación por el delito de homicidio con protocolo de feminicidio.

Se dijo que el agresor se habría dado a la fuga, aunque se desplegó un fuerte dispositivo de búsqueda y presuntamente fue detenido horas después, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se realizan las indagatorias para establecer cómo sucedió exactamente el lamentable hecho y fincar las responsabilidades conforme a la ley.