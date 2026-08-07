Reportan fuerte explosión por una fuga de amoniaco

La mañana del jueves una fuerte explosión, presuntamente provocada por una fuga de amoniaco, movilizó a elementos de Protección Civil Municipal y corporaciones de seguridad en una hielera ubicada en el centro de la ciudad de Tonalá.

El incidente ocurrió en el establecimiento hielería Don Pingüino, localizado sobre la avenida Hidalgo y calle Miguel López Negrete, a un costado de una sucursal de farmacia Guadalajara.

Pánico

De acuerdo con testigos y comerciantes de la zona, tras la explosión comenzó a percibirse un intenso olor a amoniaco que se extendió a varios metros a la redonda, lo que generó preocupación entre vecinos y propietarios de negocios cercanos.

Ante la emergencia se realizó el reporte al número 911, por lo que personal de Protección Civil Municipal junto con elementos de distintas corporaciones policiacas acudió para acordonar el área, cerrar la circulación vehicular y restringir el paso de peatones mientras se controlaba la situación.

Como medida preventiva, varios comercios y viviendas cercanas fueron evacuados temporalmente para evitar posibles afectaciones a la salud por la inhalación del gas.

Posteriormente, los cuerpos de emergencia ingresaron al inmueble y localizaron una fuga en las tuberías del sistema de refrigeración que abastece las cámaras de congelación utilizadas para la fabricación de hielo.

Controlan riesgo

Después de varios minutos de maniobras, elementos de Protección Civil lograron controlar la fuga y eliminar el riesgo para la población.

Finalmente, las autoridades informaron que se dará seguimiento al caso en coordinación con la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de verificar las condiciones de operación del negocio y supervisar el mantenimiento de los equipos utilizados en el proceso de producción de hielo.