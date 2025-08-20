Reportan hallazgo de cadáver en departamento

Un trabajador petrolero fue encontrado sin vida dentro del departamento que rentaba en la calle Durango, ubicada en la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Reforma.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades al percibir olores fétidos que provenían de la vivienda.

Por ello, elementos policiacos arribaron al inmueble y, al subir al segundo piso, localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días de haber muerto.

Posteriormente, se confirmó que respondía al nombre de Juan Gabriel Ramos Moreno (53 años), originario de Coatzacoalcos, Veracruz. El ahora fallecido trabajaba en la zona industrial de la ciudad y vivía solo en la colonia López Mateos (Zona 5A).

Peritos de la Fiscalía de Distrito Norte llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, pues todo indica que la causa del deceso fue un paro cardíaco.

Familiares acudieron a la Fiscalía, donde el agente del Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación, mientras realizaban los trámites para reclamar el cadáver y darle sepultura.