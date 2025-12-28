Reportan incendios en dos bares de Villaflores

La madrugada del sábado estuvo marcada por una serie de incendios registrados en dos bares del municipio de Villaflores, hechos que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que se confirmaran daños materiales de consideración en inmuebles y automóviles.

Siniestros

De acuerdo con información preliminar, uno de los establecimientos afectados fue el bar Kabala, donde el fuego consumió parte de la fachada principal y alcanzó al menos tres vehículos que se encontraban estacionados frente al local.

Las llamas fueron controladas por cuerpos de emergencia, evitando que el siniestro se propagara a negocios contiguos o viviendas cercanas.

En un hecho distinto, pero ocurrido en el mismo municipio, el bar Anubis también fue escenario de un siniestro.

Autoridades confirmaron que el fuego fue sofocado oportunamente, aunque el inmueble presentó pérdidas materiales. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas derivado de ambos incidentes.

La Fiscalía General del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación, y que un grupo especializado realiza peritajes en los lugares afectados para determinar el origen de los incendios y que los responsables sean ubicados.

Fichas

Más tarde, como parte de las acciones derivadas de estos hechos, la FGE confirmó la emisión de fichas de búsqueda sin proporcionar por ahora mayores detalles, debido a que las indagatorias continúan en curso.

Estas salieron a nombre de José Armando “N” (28 años), quien fue visto por última vez a las 02:30 horas en el barrio Almacenes; así como de Sergio Enrique “N” (30), visto por última vez a la misma hora. Además, José Ángel “N”, el cual estaba laborando en el bar Anubis.

Autoridades señalaron que en las próximas horas podrían darse a conocer avances oficiales conforme se obtengan resultados de las pesquisas.