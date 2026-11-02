Reportan intoxicación en fiesta de Halloween

Ante la información que circuló sobre una presunta intoxicación masiva de adolescentes y adultos durante una fiesta de disfraces en el Club Campestre de Tapachula, la Secretaría de Salud del Estado realizó una búsqueda y verificación de posibles casos en hospitales, clínicas particulares y servicios de urgencias de la ciudad.

Dos afectados

Tras consultar distintas unidades médicas, la dependencia identificó a dos personas que requirieron atención por intoxicación etílica aguda: un menor de 16 años y un joven de 22.

Ambos fueron ingresados al hospital general de Zona No. 1 “Nueva Frontera” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibieron atención médica oportuna y, una vez estabilizados, fueron dados de alta.

En paralelo, personal de Protección contra Riesgos Sanitarios acudió al establecimiento señalado para efectuar una inspección. No obstante, la diligencia quedó pendiente debido a que no encontraron a ninguna persona que pudiera atender a los elementos.

La autoridad indicó que el inmueble permanecerá cerrado y reabrirá hasta el próximo martes, cuando se prevé realizar la revisión correspondiente por el incidente.

La Secretaría de Salud precisó que, pese a las versiones difundidas en redes sociales y otros medios sobre un número mayor de afectados, hasta el momento no se han localizado más pacientes hospitalizados por este motivo en los centros médicos consultados.

La institución estatal informó que continuará pendiente de la situación y exhortó a madres y padres de familia a vigilar a sus hijas e hijos para prevenir el consumo de alcohol a edades tempranas, así como evitar la ingesta excesiva, debido a los riesgos que representa para la salud.

También pidió a la población consultar fuentes oficiales y no difundir versiones cuya veracidad no haya sido confirmada.