Reportan tres detenidos tras mega operativo

Un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales se llevó a cabo en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga y Villaflores desde las primeras horas del día lunes. Un convoy ingresó a los municipios para que después otros continuaran con la movilización.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en un comunicado dio a conocer que como resultado de lo anterior, pudieron detener a tres personas.

Hechos

El primer reporte de incidentes se dio sobre el kilómetro 40 de la carretera Ocozocoautla-Arriaga, donde un presunto enfrentamiento entre civiles armados habría provocado la colisión de una pipa y dos vehículos, los cuales terminaron calcinados.

Posteriormente, habitantes del municipio de Villaflores habrían reportado que en el desvío de Zaragoza una numerosa cantidad de vehículos —entre tráileres y automóviles— habían sido incendiados en varios puntos de la región Frailesca, donde al parecer no hubo personas lesionadas.

Por ello, personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), permanecieron en las entradas de los municipios inspeccionando a todo vehículo que salía y entraba.

La SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, informó a la ciudadanía sobre el operativo estratégico en la región.

Mencionó que se llevaron a cabo acciones coordinadas donde lograron la detención de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados a actividades delictivas. Asimismo, se aseguraron armas de fuego y vehículos.

Durante el operativo, personal a bordo de los helicópteros Black Hawk y 407 fue agredido; sin embargo, la respuesta inmediata de los elementos permitió repeler la agresión.