Reportan un muerto y tres heridos en dos ataques

Dos ataques armados ocurridos el jueves en el municipio de Tuxtla Chico dejaron como saldo a una persona sin vida y tres heridos, entre ellos una mujer, y a pesar del despliegue que realizaron los elementos de las corporaciones policiacas no pudieron localizar a los responsables.

El primer hecho ocurrió en horas de la madrugada en la comunidad Segunda Sección de Izapa, frente a la escuela secundaria, en donde dentro de un mototaxi quedó el cadáver del chofer que fue identificado como Adalberto “N”.

A su lado estaba herida su acompañante Érica del Rocío “N”, quien presentaba heridas de arma de fuego a la altura del abdomen, por lo que de emergencia fue trasladada al hospital regional por elementos de Protección Civil.

La pareja se desplazaba en el mototaxi cuando fue interceptada por sujetos que les dispararon a corta distancia, para luego emprender la huida con rumbo desconocido.

El ahora occiso pertenecía a la Asociación de Mototaxis de Tuxtla Chico, cuyos compañeros le expresaron su solidaridad a su familia, además exigieron justicia.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley e iniciar la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

Dos heridos

En otro violento incidente ocurrido aproximadamente a las 12:40 horas de ayer en el cantón El Sacrificio, en el mismo municipio de Tuxtla Chico, dos jóvenes resultaron heridos de bala, generando miedo entre la población.

En estos hechos resultaron afectados un adolescente de 16 años de edad y Jesús “N” (21), quienes fueron auxiliados por sus propios familiares y trasladados a distintos hospitales de Tapachula.

Se dijo que al parecer unos sujetos que se desplazaban en una camioneta les dispararon y tras esto se fugaron rumbo a la comunidad Vicente Guerrero. A pesar de desplegarse un operativo no dieron con los responsables.

Estos hechos de violencia sucedieron en unas cuantas horas y causaron alarma entre los lugareños del municipio fronterizo, por lo que pidieron que se fortalezca la seguridad.