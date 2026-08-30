Reportan una batalla campal tras colisión

Un choque automovilístico, entre un transporte público en modalidad de taxi y un vehículo particular, terminó en una batalla campal en las calles de la colonia Revolución Mexicana en la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de las calles Elías Calles y Huixtla, donde tras el accidente los ocupantes de las unidades involucradas comenzaron una discusión que rápidamente subió de tono hasta llegar a los golpes, lo que originó la presencia de elementos de la Policía Municipal.

Violenta trifulca

De acuerdo con versiones de los testigos, varias personas participaron en la confrontación, así que la Policía Municipal tuvo que intervenir ante el hecho para controlar la situación y evitar que la riña continuara, llevando a cabo la detención de algunos de los involucrados.

La presencia de varias personas y la intensidad del enfrentamiento generaron momentos de tensión en la zona. Posteriormente, trascendió que las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo respecto al percance vial.