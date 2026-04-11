Rescatan a chofer del fondo de un barranco

Sobre la carretera que comunica a Francisco I. Madero con la zona de Tziscao se dio un accidente vehicular, luego de que una camioneta Nissan Estaquitas se saliera del camino y cayera a un barranco de varios metros de profundidad en la demarcación del municipio de La Trinitaria.

Mala visibilidad

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de habitantes de la zona, la unidad utilizada por lo regular para el traslado y venta de verduras, se desplazaba desde San Cristóbal de Las Casas con dirección a Nuevo San Juan Chamula.

Se presume que las condiciones de neblina redujeron de forma considerable la visibilidad del conductor, lo que —aunado al mal estado de la vía de comunicación— provocó que perdiera el control en un tramo de riesgo y terminara precipitándose fuera de la cinta asfáltica.

Aunque en un inicio se pensaba que la camioneta transportaba mercancía, más adelante se confirmó que al momento del percance circulaba sin carga.

Tras la caída, el vehículo quedó severamente dañado en la parte baja del barranco, mientras diversos objetos quedaron esparcidos en los alrededores.

El chofer fue auxiliado por personas que se encontraban en el sitio y después atendido por cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a un centro médico para su valoración.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, iniciar las investigaciones correspondientes y coordinar las labores necesarias para el retiro del vehículo.