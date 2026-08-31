Rescatan a dos extranjeras de ahogarse en mar

Salvavidas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal rescataron a dos mujeres de origen extranjero, las cuales estaban en peligro de ahogarse en las aguas del mar a la altura de San Benito en Puerto Madero.

Nanci “N”, originaria de Cuba, y Yomars “N”, de Honduras, se encontraban a la altura de la palapa El Pelón cuando decidieron meterse a bañar, pero una ola las jaló hacia adentro y ya no podían salir.

Brindan auxilio

Otras personas que se encontraban en el lugar, al percatarse del peligro dieron aviso a las brigadas de emergencia de la corporación que se encontraban en la zona, quienes de inmediato desplegaron los protocolos y lograron sacar a las extranjeras.

Estas recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Secretaría de Marina-Armada de México, sin que haya habido necesidad de su traslado a un hospital.

Con estos hechos van al menos cinco las personas que han sido rescatadas en esta zona de la playa San Benito, durante las vacaciones, gracias a la intervención de elementos policiacos que mantienen un operativo de vigilancia permanente.