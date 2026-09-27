Rescatan a dos menores durante operativo en bar

Dos menores de edad fueron rescatadas durante un operativo interinstitucional realizado en un bar ubicado en el barrio San Juan, en el municipio de Mapastepec, establecimiento que fue clausurado por las autoridades tras el hallazgo de sustancias presuntamente ilícitas.

Resguardo

De acuerdo con los primeros reportes, durante la intervención fueron localizadas las dos adolescentes, quienes podrían ser víctimas de explotación sexual, por lo que fueron canalizadas ante las instancias encargadas de brindar protección y atención a niñas, niños y adolescentes.

Como parte de las acciones, las autoridades aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a cocaína, droga sintética conocida como cristal y marihuana.

También fueron decomisadas tres motocicletas y otros indicios encontrados dentro del negocio.

El operativo fue realizado como parte de las acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para combatir posibles actividades delictivas en establecimientos de este tipo y salvaguardar a personas en situación de vulnerabilidad.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y personal de la Fiscalía General del Estado.

Como resultado de la intervención, cuatro personas fueron detenidas y, junto con los objetos y sustancias aseguradas, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Las dos menores permanecen bajo atención de las instancias correspondientes para garantizar su protección y determinar lo conducente conforme a derecho.