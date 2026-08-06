Rescatan a dos turistas de morir ahogados en mar

El grupo de rescate de Salvavidas, adscrito a la Fiscalía Regional Istmo Costa, en coordinación con elementos de Protección Civil (PC) del municipio, logró rescatar a dos jóvenes del sexo masculino, quienes se encontraban disfrutando de las aguas de este litoral del océano Pacífico pero fueron arrastrados por la fuerza de la marea.

Los hechos se registraron en el corredor turístico de Puerto Arista, frente al restaurante “Omar”, donde los dos turistas se encontraban bañando.

Se informó que de pronto una ola los jaló mar adentro, por lo que testigos de la peligrosa situación de inmediato llamaron a los especialistas en salvar vidas, quienes con su equipo de rescate y experiencia lograron rescatar a las personas de perecer ahogadas.

Sanos y salvos

El grupo especializado —Distrito Istmo Costa, Protección Civil Municipal y Marina— dio a conocer que los turistas responden a los nombres de Monserrat de la Cruz Hernández, de 23 años, originaria de San Cristóbal de Las Casas; y Arnoldo García Garza, de 30, oriundo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Se indicó que por fortuna solamente fueron momentos de angustia y ya que los salvavidas lograron ponerlos a salvo, dejando en claro tener precaución cuando los bañistas se adentren al mar y seguir las recomendaciones de la autoridad del lugar.