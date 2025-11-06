Rescatan a extranjeros varados en alta mar

Tres personas de nacionalidad extranjera, quienes iban a bordo de una lancha pesquera cuando, según, buscaban ir hacia el norte del país, fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada (Semar) de México.

Recorridos de vigilancia

La XXII Zona Naval informó que el personal en funciones de Guardia Costera ubicó la embarcación varada aproximadamente a 29 millas náuticas (53 kilómetros) al suroeste de Puerto Chiapas, por lo que procedieron a trasladarlos a las instalaciones.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia marítima permanentes que “se busca prevenir e inhibir actividades ilícitas en el mar, tales como la pesca ilegal, contribuyendo así a preservar los recursos marinos y garantizar el Estado de Derecho en las aguas nacionales”.

Los tres extranjeros fueron trasladados a la base de la XXII Zona Naval, en donde les brindaron atención médica y alimentos.

Después, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) que determinará la situación legal de los migrantes.

Además de la pesca ilegal, los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México también combaten el tráfico de drogas y de personas indocumentadas que pretenden ser llevadas al norte del país por la vía marítima.