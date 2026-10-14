Rescatan a hombre con quemaduras tras incendio

Una persona del sexo masculino sufrió quemaduras de segundo grado y tuvo que ser rescatado por cuerpos de emergencia, durante un incendio registrado en la segunda planta de una vivienda ubicada en el ejido Raymundo Enríquez, al sur de la ciudad de Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes se percataron de la emergencia y solicitaron apoyo a través del número 911, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y policías municipales.

Rescate exitoso

Al llegar al domicilio, los equipos de auxilio encontraron que el fuego se había extendido en la parte superior del inmueble. Para ingresar y atender la situación, los “tragahumos” tuvieron que forzar la puerta, que presuntamente había quedado cerrada.

Durante las maniobras, los rescatistas localizaron al sujeto en el interior. Según la información preliminar, el afectado se habría resistido inicialmente a recibir ayuda, por lo que coordinaron acciones para ponerlo a salvo y controlar las llamas.

Las primeras versiones apuntan a que el propio individuo pudo haber iniciado el siniestro; sin embargo, esta circunstancia no ha sido confirmada oficialmente y deberá establecerse mediante las investigaciones necesarias.

Una vez rescatado recibió atención inicial y fue trasladado al hospital regional, donde fue puesto bajo cuidado médico especializado debido al grado de las quemaduras que presentaba.

Asimismo, el fuego fue sofocado por completo y procedieron a inspeccionar el inmueble para corroborar que no hubieran puntos de reignición.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud, ni sobre la magnitud total de los daños en la vivienda.