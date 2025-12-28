Rescatan a menor sana y salva; hay un detenido

La coordinación entre corporaciones de seguridad permitió el rescate con vida de una menor de edad que había sido privada ilegalmente de su libertad en el municipio de Tapachula.

Los hechos se dieron en la colonia El Vergel, al sur de la ciudad, donde se desplegó un operativo especial luego de la denuncia presentada por familiares de la víctima.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en conjunto con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, activaron labores de inteligencia, rastreo y búsqueda.

Esto fue desde el momento en que se reportó la desaparición de la menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada para proteger su integridad.

Localizada

Como resultado de estas acciones, la menor fue localizada sana y salva durante un operativo táctico en el que también fue detenido un sujeto identificado como Uriel “N” (44 años), señalado como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad.

La intervención se llevó a cabo sin que se pusiera en riesgo la integridad de la víctima.

Una vez rescatada, la menor recibió atención por parte de personal especializado, garantizando su protección física y emocional, conforme a los protocolos de atención a víctimas.

Posteriormente, fue entregada a sus familiares que agradecieron la pronta respuesta y actuación de las autoridades.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La FGE informó que las indagatorias continúan abiertas y no se descarta la posible participación de otras personas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier hecho que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, destacando que la colaboración social es clave para obtener resultados oportunos.