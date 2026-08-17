Rescatan a menores en riesgo de ahogarse

Tres menores de edad que eran arrastrados por la corriente de las olas en la playa de San Benito en Puerto Madero, fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tapachula y de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Salvavidas

Durante los recorridos de vigilancia en el operativo vacacional, los salvavidas se percataron del riesgo en que estaban los bañistas a la altura de la palapa conocida como El Pelón, así que no dudaron en intervenir para sacarlos del mar.

Los rescatistas pusieron a salvo a los menores que eran una adolescente de 13 años de edad, uno de 15 y otro también del sexo masculino de 13, quienes fueron atendidos por paramédicos de la Armada, estableciéndose que se encontraban estables.

Se dio a conocer que habían llegado con sus familias a divertirse, cuando una ola los arrastró hacia el fondo del mar y ya no pudieron salir, por lo que la oportuna intervención de los salvavidas evitó una tragedia mayor.

Las autoridades han recomendado a las familias que acuden a las playas que extremen sus precauciones, debido a que las condiciones de las aguas marinas pueden ser peligrosas.

Asimismo, exhortaron que en caso de que sean menores de edad es necesario que les mantengan vigilancia permanente para evitar riesgos de ahogarse al ser arrastrados por alguna ola.