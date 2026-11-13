Rescatan a pescador herido en Tres Picos

En las inmediaciones del río Tres Picos, en el municipio de Copainalá, una jornada de pesca terminó en emergencia para un hombre que resultó lesionado, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de auxilio para ponerlo a salvo.

El reporte fue recibido durante las últimas horas de la noche del miércoles. Los elementos de la Dirección de Protección Civil (PC) Municipal se movilizaron hasta el sitio para atender la situación.

Ayuda

Al llegar, los rescatistas coordinaron esfuerzos con habitantes de la zona y personas que se encontraban en el sitio para auxiliar al pescador, quien necesitaba apoyo para salir del área donde ocurrió el incidente.

Mediante las maniobras correspondientes lograron llevarlo hasta un punto seguro, donde pudiera recibir atención médica inmediata pues presentaba considerables heridas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente ni cómo se lesionó; asimismo, tampoco se ha precisado la magnitud de las heridas o el estado de salud del afectado.

Tras esta intervención, PC Municipal reiteró que mantiene personal atento para responder a los reportes de emergencia y brindar asistencia a quienes lo requieran en distintos puntos de Copainalá.