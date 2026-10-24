Rescatan a sujeto que amenazaba con arrojarse

Luego de que un hombre de 35 años de edad subiera a la parte superior de un puente peatonal frente a plaza Ámbar y amenazara con arrojarse al vacío, se dio una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiales para impedirlo. Esto fue en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Eran aproximadamente las 05:40 horas cuando policías de la Municipal y de la Estatal recibieron un reporte al número de emergencia 911, así que se dirigieron hacia la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo correspondiente al sentido de oriente a poniente.

Al llegar, los agentes de Tránsito y Vialidad delimitaron el área para facilitar las labores de auxilio y evitar riesgos para los automovilistas y peatones que circulaban por el sitio.

Posteriormente, personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos se incorporó a las acciones para atender la emergencia.

Evitan que se lance

De acuerdo con los reportes, los rescatistas comenzaron a dialogar con el hombre con la intención de convencerlo de descender de la estructura. Sin embargo, durante la intervención, el individuo subió a un tubo metálico ubicado en la parte alta del puente y manifestó su intención de lanzarse.

Ante el riesgo de una caída, los equipos de rescate urbano desplegaron maniobras para aproximarse de manera segura.

Durante el procedimiento lograron colocarle un arnés de protección, mientras continuaban las labores para controlar la situación y evitar que se precipitara desde varios metros de altura.

Después de aproximadamente una hora y media, los rescatistas consiguieron acercarse al sujeto y asegurarlo con apoyo de las fuerzas policiales.

Una vez puesto a salvo, fue ingresado a una unidad oficial para su traslado, aunque no se precisó su destino ni su estado de salud posterior al rescate.

La emergencia obligó a mantener restringido el tránsito en el sector mientras se desarrollaban las maniobras. Finalmente, alrededor de las 07:55 horas, personal de Tránsito y Vialidad Municipal reabrió la circulación en la zona.