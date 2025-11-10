Rescatan a sujeto tras quedar atrapado en auto

Un automovilista fue rescatado con las “quijadas de la vida” por bomberos de Comitán, luego de quedar atrapado dentro de su vehículo al colisionar contra un poste de metal cuando circulaba sobre el bulevar en aparente estado de ebriedad, en la mañana del pasado domingo.

Fue alrededor de las 06:40 horas que se registró el accidente en el bulevar Paseo de la Federación, en el carril de sur a norte, entre plaza Las Flores y el entronque a Zapata.

Se estampó en un poste

El conductor circulaba a bordo de un Atlantic de color azul, con dirección al norte, cuando perdió el control del volante y se salió de la cinta asfáltica hasta impactar en un poste de metal del alumbrado público, lo que hizo que diera un giro violento de 180 grados.

El automóvil acabó con severos daños en la carrocería, principalmente en la parte frontal izquierda y portezuela, terminando atrapado en el interior la persona que manejaba, por lo que testigos reportaron el percance al número de emergencias 9-1-1.

En minutos se movilizaron paramédicos y bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, quienes con la ayuda de la herramienta de las “quijadas de la vida” pudieron rescatar al herido y trasladarlo al hospital regional.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras, siendo los segundos los que llevaron a cabo los peritajes.

Por último, ordenaron al servicio de grúas retirar la unidad automotriz y remolcarla al corralón en turno para deslindar responsabilidades en las próximas horas.