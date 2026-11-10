Rescatan a trabajadora al caer en cuarto de máquinas

Los cuerpos de emergencia se movilizaron la mañana del lunes al parque Central de la capital chiapaneca, luego de que una trabajadora municipal cayera al interior de un cuarto de máquinas destinado al funcionamiento del sistema de bombeo para el riego de las áreas verdes.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:35 horas, cuando la empleada de la Dirección de Áreas Verdes e Imagen Urbana realizaba sus actividades habituales en la plancha del parque.

Por circunstancias accidentales, perdió el equilibrio y acabó en el interior de la instalación, donde sufrió múltiples lesiones.

Hospitalizada

Tras recibir el reporte, el C5 coordinó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes llegaron para proporcionarle los primeros auxilios. Los socorristas valoraron a la mujer, la estabilizaron y solicitaron el apoyo de personal especializado para poder extraerla del sitio.

Minutos después, elementos de Protección Civil Municipal arribaron con equipo de rescate, entre ellos cuerdas, camilla y escaleras, herramientas que permitieron efectuar las maniobras de extracción bajo condiciones de seguridad.

El personal de emergencia trabajó de manera coordinada hasta conseguir sacar a la trabajadora del cuarto de máquinas. Una vez fuera, fue preparada para su traslado en ambulancia.

Finalmente, la fémina fue llevada al hospital VP en la Torre Médica, donde quedó bajo atención especializada debido a las lesiones que tuvo tras la caída. El incidente movilizó a los equipos de auxilio en uno de los espacios públicos más concurridos de Tuxtla Gutiérrez.