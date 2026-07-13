Rescatan a turista arrastrado por el mar

La rápida actuación de salvavidas de Protección Civil (PC) evitó una tragedia la tarde del fin de semana, luego de rescatar con vida a un turista que estuvo a punto de ahogarse mientras nadaba en Playa del Sol, ubicada en el municipio de Tonalá.

El incidente se registró aproximadamente a las 17:50 horas, cuando desde la torre de vigilancia el personal detectó a un hombre que pedía auxilio al tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza del oleaje.

Protocolo

De inmediato, los rescatistas acuáticos en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) activaron el protocolo de emergencia e ingresaron al mar para poner a salvo al bañista.

La persona rescatada fue identificada como un joven de 25 años, originario del estado de Chihuahua.

Tras ser llevado a tierra firme recibió atención inmediata y después fue trasladado a un lugar seguro con el apoyo de prestadores del servicio de renta de cuatrimotos, donde logró ser estabilizado.

Una vez que su estado de salud dejó de representar un riesgo, el turista fue entregado a sus familiares, quienes agradecieron la rápida respuesta y el profesionalismo del equipo de salvavidas, cuya intervención fue determinante para evitar un desenlace fatal.