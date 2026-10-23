Rescatan a un joven atrapado en dren pluvial

Una persona del sexo masculino, en situación de calle, tuvo que ser rescatada por vecinos y elementos de Protección Civil Municipal luego de ser localizada atrapada debajo de una alcantarilla que está ubicada en la 2.ª Sur, a la altura del andador San Roque, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Reporte al 911

Fueron ciudadanos de Vecinos Unidos del barrio San Roque quienes se percataron de lo sucedido e informaron que el joven había ingresado a la red subterránea y tenía al menos dos días ahí.

Por ello, realizaron el reporte al número de emergencias 911. Al lugar, rápidamente se constituyó personal de Protección Civil Municipal para orientarlo y llevarlo a la superficie, donde le proporcionaron los primeros auxilios y checaron que no presentara signos de deshidratación o alguna lesión.

Asimismo, los colonos le proporcionaron un baño, alimentos y ropa, debido a las condiciones deplorables en las que se encontraba. Finalmente, no fue necesario hospitalizarlo y únicamente recibió la atención en el sitio.

Red de drenaje

Los habitantes de San Roque señalaron que, según referencias vecinales, el hombre acostumbraba ingresar a esta zona del río Sabinal.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes para revisar las salidas de drenaje y aguas pluviales, así como evaluar medidas que impidan el acceso a estos espacios de riesgo, principalmente en épocas de lluvias.

Por último, advirtieron que ingresar a la red de drenaje puede convertirse en una situación mortal pues una persona podría quedar atrapada al perderse, sin posibilidad alguna de salir y sin que alguien se dé cuenta a tiempo.