Rescatan a víctima de secuestro virtual

Un taxista de 45 años de edad, que era buscado por sus familiares tras recibir llamadas en las que se aseguraba que estaba secuestrado, fue localizado sano y salvo por las autoridades, quienes confirmaron que se trataba de un caso de extorsión bajo la modalidad de secuestro virtual.

La situación comenzó cuando los familiares del hombre recibieron comunicaciones telefónicas de personas desconocidas que afirmaban tenerlo privado de su libertad.

Mediante amenazas y presión psicológica, los responsables exigían una cantidad de dinero a cambio de supuestamente dejarlo en libertad.

Indagatorias

Ante el temor por la integridad del ruletero, sus allegados solicitaron la intervención de las autoridades y presentaron la denuncia correspondiente. A partir de las primeras indagatorias, se llevaron a cabo acciones para rastrear la ubicación del teléfono celular del afectado, lo que permitió establecer dónde se encontraba.

Una vez localizado en el municipio de Frontera Comalapa, el chofer fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde recibió atención médica y medidas de protección. Tras verificar que se encontraba en buenas condiciones físicas, fue entregado a sus familiares.

Como parte de las investigaciones, se estableció que las llamadas utilizadas para exigir el supuesto rescate tenían origen en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Este tipo de engaño es conocido como secuestro virtual y consiste en hacer creer a los familiares que una persona está privada de su libertad, con el propósito de obtener dinero mediante amenazas y extorsiones, sin que necesariamente exista un secuestro físico.