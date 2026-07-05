Rescatan con vida a trabajador tras alud

Un trabajador de la construcción fue rescatado con vida luego de quedar sepultado de manera parcial por un derrumbe de tierra, mientras laboraba en una obra de drenaje en el barrio Tepeyac, ubicado en el municipio de Ocosingo, durante la mañana del sábado.

Colapso

El accidente ocurrió cuando realizaban una excavación, de pronto una parte del talud colapsó y atrapó a Jesús “N”, que quedó bajo el alud, lo que provocó que solicitaran la inmediata movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate a través del número de emergencias 9-1-1.

Presuntamente, el percance pudo originarse por el reblandecimiento de la tierra, aunque las pesquisas serán las que digan qué fue lo que ocurrió en realidad.

Mientras llegaban los equipos de auxilio, compañeros del obrero iniciaron las maniobras necesarias para retirarle la tierra y mantenerlo a salvo. Minutos después, rescatistas lograron liberarlo por completo y paramédicos procedieron a brindarle atención prehospitalaria en el sitio.

Debido a las lesiones que presentaba, el hombre tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital básico comunitario conocido como 20 Camas, donde quedó bajo observación médica.

Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían informado de manera oficial sobre su estado de salud.

Las instancias competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del derrumbe y verificar las condiciones de seguridad en las que se desarrollaban los trabajos de excavación.