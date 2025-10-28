Resguardan hospital ante llegada de heridos

La llegada de dos personas heridas por armas de fuego, que fueron trasladadas al hospital regional en Comitán, la noche del domingo provocó un intenso operativo de soldados, policías municipales y guardias estatales en los alrededores para brindar seguridad, lo que alarmó a familiares de pacientes y vecinos del lugar.

Fue alrededor de las 23:00 horas que dos hombres fueron trasladados al hospital María Ignacia Gandulfo, ubicado sobre la 9.ª calle Sur entre 2.ª y 3.ª avenida Oriente, en el barrio de San Sebastián.

Lesionados

De acuerdo a fuentes de seguridad, los dos ingresados eran integrantes de un grupo del crimen organizado que se enfrentaron contra elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Estatal, la mañana del domingo en la localidad El Potrerillo, municipio de Amatenango de la Frontera.

Luego de resultar con lesiones en la refriega, horas después fueron trasladados al hospital para que recibieran atención médica especializada.

Esto provocó un intenso operativo de seguridad para prevenir que fueran rescatados o lograron escapar.

La vigilancia policiaca y militar se mantuvo durante la mañana y tarde del lunes, en espera del alta médica de los heridos para después ser presentados ante un agente del Ministerio Público.

En un comunicado, las autoridades dieron a conocer el resultado del operativo en el cual detuvieron a Mario “N”, de nacionalidad mexicana, y los guatemaltecos Rolando “N”, Rigoberto “N”, Ángel “N” y Ervin “N”.

Además aseguraron ocho armas de fuego, siete armas largas calibre 7.62x39 milímetros de diferentes marcas y una corta tipo escuadra del calibre 45, 28 cargadores de diversos calibres.

Asimismo, vehículos Chevrolet Colorado de color blanco y Toyota RAV4 de color negro, así como las motocicletas Honda y Vento 250.

Resaltar, que Ervin “N” y Rolando “N” fueron los trasladados al hospital en la ciudad de Comitán ya que resultaron policontundidos durante su huida.