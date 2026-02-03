Resulta con golpes al ser atropellado

Con diversas contusiones resultó un motociclista que fue atropellado por un vehículo en la intercepción de la 8.ª avenida Norte y 51.ª calle Poniente, de la colonia 5 de Febrero, al norte del municipio de Tapachula.

Invasión de carril

Se informó que un vehículo de color negro, que era manejado por una persona del sexo femenino, al parecer invadió el carril contrario e impactó la motocicleta de color naranja con negro.

A consecuencia de esto, el conductor de la unidad salió proyectado y quedó tirado sobre la carpeta asfáltica con diversos golpes, siendo auxiliado por paramédicos de los servicios de emergencia.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo de iniciar con las investigaciones, estableciéndose que una cámara de seguridad de una bodega cafetalera captó el momento justo en que el vehículo invadió el carril contrario y golpeó al motorista.

Acuerdo

Los involucrados dialogaron para llegar a un acuerdo, estableciéndose que sería la aseguradora del automóvil responsable quien se haría cargo de cubrir los daños materiales.

A pesar de ello, la conductora fue sancionada por falta de precaución al conducir, en tanto que el lesionado fue trasladado a un sanatorio particular para su atención especializada ante los golpes considerables que presentaba.