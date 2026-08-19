Resulta con graves heridas al sufrir doble percance

Un motociclista resultó con graves lesiones al sufrir un doble accidente: primero al ser impactado por un vehículo y posteriormente cuando la ambulancia que lo trasladaba hacia un hospital fue chocada por un vehículo particular, esto en el municipio de Tapachula.

Sobre la avenida Esperanza y 19.ª calle Poniente, una persona que se desplazaba en una motocicleta de color azul con negro chocó contra un taxi, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron a brindarle auxilio, por lo que tras la revisión determinaron trasladarlo a un hospital debido a que permanecía inconsciente.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, para determinar las responsabilidades y esclarecer la mecánica del percance.

Choca ambulancia

Cuando era trasladado hacia un hospital en la ambulancia de SAE, esta fue embestida por un vehículo particular sobre la carretera Costera a la altura de la entrada a la colonia El Porvenir.

Se dijo que la unidad de los servicios de emergencia llevaba la torreta encendida, pero el conductor de un vehículo de color negro le hizo corte de circulación. Por ello, el motociclista herido fue subido a otra unidad.

Los socorristas resultaron ilesos, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

En tanto, representantes de SAE informaron que se inició el trámite para que la aseguradora del automóvil cubra los daños ocasionados a la ambulancia que quedó fuera de servicio temporal.

Explicó que por este motivo, el organismo tendrá limitaciones para atender las emergencias.